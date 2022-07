Ex-Genkspeler Alejandro Pozuelo ruilt Toronto FC voor Inter Miami

Alejandro Pozuelo zet zijn carrière in de Major League of Soccer (MLS) verder bij Inter Miami. De dertigjarige Spanjaard komt over van reeksgenoot Toronto.

Zijn passage bij de Canadese MLS-club was een succes met 29 goals en 26 assists in 99 wedstrijden. Hij werd eind 2020 tot MVP van de competitie verkozen.

Pozuelo is in België nog altijd een bekende naam door zijn succesvolle passage bij Racing Genk. Hij was bij de Limburgers in vier seizoenen goed voor 177 officiële duels, waarin hij 25 goals maakte en 60 assists gaf. In het voorjaar van 2019, in volle titelstrijd, verliet hij de Limburgers voor een avontuur bij Toronto. Voordien speelde hij in eigen land voor Real Betis en Rayo Vallecano en in de Premier League bij Swansea City.