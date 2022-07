Walter ‘Pico’ Michiels ontsnapt weer aan een internering

De aan lager wal geraakte acteur Walter Michiels wordt voorlopig dan toch niet geïnterneerd, zoals de Leuvense correctionele rechtbank op 1 juni had gevraagd. Hij tekende in laatste instantie beroep aan, zodat de zaak opnieuw op de lange baan wordt geschoven.

Michiels, die woensdag 59 werd, is een vaste klanten geworden in de rechtbank van Leuven. Diefstal, bedreigingen, wapenbezit… Zijn laatste dagvaarding kreeg hij nadat hij in april was opgepakt in een frituur in Kessel-Lo. Daar had hij in dronken toestand amok gemaakt.

Op 1 juni vorderde de strafrechter in Leuven geen celstraf meer maar stelde voor de vroegere spits van FC De Kampioenen te interneren wegens “een gevaar voor de psychische en fysische integriteit van derden.”

Iedereen, ook zijn advocaat, was het er over eens dat hij professionele hulp moest krijgen. Behalve Michiels zelf, zo blijkt nu. Hij ging op het laatste nippertje in beroep tegen zijn internering. Dat betekent dat hij voorlopig niet verplicht wordt opgenomen in een psychiastirsche kliniek.

Maar het openbaar ministerie tekende prompt beroep aan. Als dat ontvankelijk wordt verklaard, zal de zaak opnieuw behandeld worden voor een Brusselse correctionele kamer. Maar daar staat de rol al zo vol dat een behandeling wellicht niet meer voor dit jaar zal zijn.

