Acteur David Harbour verloor maar liefst 36 kilo voor het nieuwe seizoen van ‘Stranger Things’

Acteur David Harbour (47) verloor 36 kilogram in acht maanden tijd voor het vierde seizoen van de Netflix-hit Stranger things. En is niet van plan om ooit nog zo om te gaan met zijn gewicht. “Ik wil dat mensen van hun lichaam houden.”

Als de opnames van het vierde seizoen van Stranger things acteur David Harbour iets geleerd hebben, dan is het wel dat hij niet meer met zijn gewicht zal spelen. Voor dat vierde seizoen verloor de acteur, in de rol van Jim Hopper, 36 kilo op acht maanden tijd door middel van intermittent fasting en pilates. “Ik woog toen 270 pond (122 kilogram), en toen we het vierde seizoen opnamen, was dat nog 190 (86 kilogram)”, vertelde hij aan het Britse magazine GQ. Maar een goede ervaring was dat niet. “Ik denk niet dat ik dat ooit nog opnieuw doe.”

De kilo’s die Harbour kwijtspeelde voor Stranger things is hij dan ook al opnieuw bijgekomen. Dat deed hij omdat hij in zijn nieuwe film Violent night de rol van de Kerstman op zich neemt.

In het verleden uitte Harbour al bedenkingen bij zijn gewicht nadat zijn personage een soort sekssymbool werd. “Ik hou van het idee van echte lichamen op televisie. En ik hou van het idee om echte mensen mooi en geliefd te maken”, zei hij destijds. De acteur zei dat hij het beu is dat “lichamen op tv onmogelijk dun zijn” en hoopt op positieve reacties op zijn “echte lichaam”.

“Ik wil dat mensen zich goed voelen in hun lichaam, ik ben de twijgjes aan beide uiteinden van het spectrum beu. Ik ben helemaal moe van die twijgjes,” zei hij. “Ik wil dat mensen van hun lichaam houden. Kijk, ik wil niet dat je ongezond bent. Ik wil dat je voor jezelf zorgt, zorg voor je hart. We willen niet dat je zwaarlijvig bent. Maar die onmogelijke normen die Hollywood stelt, die mensen vind ik niet meer sexy.” (sgg)