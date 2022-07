Alejandro Pozuelo ruilt Toronto voor Inter Miami

Pozuelo droeg de voorbije drie seizoenen het shirt van Toronto FC. In 99 wedstrijden liet hij straffe statistieken optekenen met 29 doelpunten en 26 assists. Zijn nieuwe club Inter Miami FC is razend ambitieus en wil met de Spaanse balvirtuoos in de ploeg een vaste waarde in de top drie worden in de MLS, de Amerikaanse hoogste voetbaldivisie.

“We zijn verheugd een speler van het kaliber van Alejandro te mogen verwelkomen”, reageert Chris Henderson, sportief directeur bij Inter Miami FC. “Alejandro heeft bewezen een van de grootste talenten in deze competitie te zijn. We waren op zoek naar een beslissende, creatieve aanvallende speler en dat profiel vult hij perfect in.”