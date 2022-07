Wout van Aert krijgt ook kritiek na lange vlucht in de Tour: “Als dit Van der Poel was, oké, maar hij gaat zich dit nog beklagen”

BEKIJK. Tom Pidcock vat kort en krachtig samen wat het Tourpeloton van Wout van Aert denkt: “Hij zet ons allemaal voor schut”

“Dit was mijn laatste dag in het geel wellicht en ik heb het publiek nog iets gegeven”, zei de renner van Jumbo-Visma na de finish. “Hopelijk hebben ze ervan genoten. De tactiek was duidelijk. Vandaag was een lange, moeilijke etappe en we zagen het niet zitten als ploeg om de hele dag te werken in de achtervolging op een groep van 20 renners of zo. Dit was een moeilijke rit om te controleren en we dachten dat we weinig steun zouden krijgen in de achtervolging. Dus was het idee om iemand in de ontsnapping te krijgen. Dat zou ik dan proberen, misschien kon zo het geel wel gered worden, want ik was niet van plan om die trui zomaar af te geven.”

“Wegspringen had al veel krachten gekost, er was naar mijn gevoel geen weg meer terug en dan kon ik het maar beter proberen. Op zo’n manier afscheid nemen van het geel is wel mooi”, klonk het. “Morgen wil ik gewoon in het peloton blijven en hopelijk kan ik mijn ploegmaten in het begin van de Planche des Belles Filles nog wat helpen. Daarna wil ik het rustig aan doen en wat recupereren”, aldus nog Wout Van Aert, die veel lof kreeg maar ook wat kritiek.

“Het was dom”

“Ik snap dat Van Aert in de ontsnapping wil zitten zodat Jumbo-Visma niet op kop hoeft te rijden, maar om dan met drie te gaan...”, vroeg Ineos-renner Dylan van Baarle zich af. “Dat is misschien een beetje overmoedig. Als je met zijn drieën op kop rijdt met nog 120 kilometer te gaan, lijkt dat zelfmoord. Hij heeft het lang volgehouden.”

Tom Pidcock lachte eerst nog met de monstervlucht van zijn collega-crosser, maar trok dan een gefronste wenkbrauw voor de microfoon van ITV. “Ik snap niet goed was hij deed”, aldus de Brit van Ineos. “Hij vertrekt voor een vlucht met drie en had evengoed gewoon kunnen wachten toen die andere twee weg waren. Dan had hij de finale kunnen betwisten en het geel kunnen behouden. Ik begrijp het niet, het was wat vreemd allemaal.”

Ook bij Eurosport begrepen ze de actie niet volledig. “Er is niemand in het Tourpeloton die kon doen wat Wout van Aert vandaag deed”, aldus ex-prof Daniel Lloyd. “Maar het was gewoon dom, hij hoefde dit helemaal niet te doen. En begrijp me niet verkeerd: ik was hem aan het aanmoedigen. Maar kijk: als hij Mathieu van der Poel was, met een team zonder klassementsmannen, dan had niemand er iets over gezegd. Hij was het geel toch kwijt morgen, dus ga en amuseer je. Maar Van Aert heeft twee kopmannen om voor te werken. Hij mocht vertrekken in die vlucht en als hij gewoon was blijven zitten, had hij de rit waarschijnlijk gewonnen of op z’n minst de top drie gehaald en nog meer punten voor het groen verzameld. Nu werd hij ingelopen, loste hij, verloor hij het geel en pakte hij geen punten behalve tijdens de tussensprint. En zelfs iemand als Wout van Aert gaat zich deze inspanning nog beklagen, morgen al (in de bergrit naar de La Planche des Belles Filles, red.) of later in deze Tour.”

“Klopt volledig”, vult gewezen topsprinter Robbie McEwen aan. “Het was een indrukwekkend machtsvertoon, maar ongecontroleerd. Hij had de rit vanzelf kunnen winnen. Kijk naar Jakob Fuglsang (die mee was met Van Aert maar op 65 kilometer van de finish afhaakte, red.), die zat nog mee voorin, toch? Als Wout hetzelfde had gedaan, dan had hij kunnen herstellen, mee voorin gaan zitten, de rit winnen en het groen eigenlijk al binnenhalen… Nu is hij het geel kwijt, scoorde hij geen punten aan de finish en heeft hij zijn werk voor het team mogelijk in gevaar gebracht.”

COMMENTAAR. Wout van Aert staat strijdend zijn gele trui af, maar had dit wel gemoeten?

Kritiek kwam er ook van gewezen Tourwinnaar Alberto Contador. “Het is moeilijk voor mij om de tactiek van Van Aert te begrijpen”, aldus de Spanjaard bij Eurosport. “Zelfs als hij de rit gewonnen had, ten koste van wat? Het was een fantastische inspanning, maar… Er komen meerdere factoren bij kijken in de Tour. Hij voelt zich superkrachtig, maar je moet drie weken vooruit denken. Hij is een fundamentele pion bij Jumbo-Visma. Door al zijn successen heeft misschien niemand bij het team nog de autoriteit om te zeggen: doe eens kalm vandaag.”