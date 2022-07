Werd voormalig advocaat in koelen bloede vermoord omwille van een huurgeschil?

Slachtoffer Jan-Willem Peeters verbleef tijdelijk in deze villa in het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek. — © Olivier Matthys

Werd advocaat Jan-Willem Peeters (37) het slachtoffer van een huurgeschil dat al jaren aansleepte? Volgens zijn naaste omgeving heeft het er alle schijn van. De eigenaars van zijn studio, waar hij eerder verbleef, bedreigden hem meermaals met de dood nadat een huurgeschil was uitgemond in een ware procedureslag. “Laatst stond hij nog bij mij voor de deur om te zeggen dat hij schrik had dat die kerels hem iets zouden aandoen”, klinkt het bij een naaste vriend. Volgens onze informatie werden twee verdachten opgepakt en zouden ze bekend hebben.