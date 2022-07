Tunnel en bruggen feestelijk geopend aan de spoorwegoverwegen in Diepenbeek

In Diepenbeek zijn vandaag de nieuwe tunnel onder het station en de nieuwe bruggen ter vervanging van de overwegen officieel ingehuldigd. Het grootste overwegenproject van ons land is daarmee afgerond. Eind dit jaar wordt Bilzen aangepakt. In Diepenbeek is de tevredenheid groot na de ingreep aan het station. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel, die al wat kritiek kreeg, moet nog verder afgewerkt worden. Infrabel gaat in dialoog met de weggebruiker om de tunnel te verbeteren waar nodig.