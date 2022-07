Meisje (6) dat uit Donkvijver werd gehaald, is overleden

Het meisje van 6 jaar dat dinsdagavond uit de Donkvijver in Oudenaarde werd gehaald, is donderdagnamiddag overleden.

Dinsdagavond kwam een meisje van 6 in moeilijkheden in de Donkvijver in Oudenaarde, waar een zwemverbod geldt. Ter hoogte van de surfclub Absolut verdween ze onder water. Medewerkers van de surfclub startten meteen een zoekactie en doken het water in. Na minutenlang zoeken, lukte het hen om het meisje uit het water te halen. Intussen waren de medische diensten van het AZ Oudenaarde ter plaatse en werd het kind lange tijd gereanimeerd.

Het slachtoffertje werd in kritieke toestand eerst overgebracht naar het AZ Oudenaarde en vervolgens naar het UZ Gent gevoerd. Daar is het meisje in de loop van donderdagnamiddag overleden.