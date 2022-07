Minister Dalle verwacht afschakeling FM-frequenties tussen 2028 en 2031

Steeds meer mensen luisteren digitaal naar de radio. Zo is het luistervolume via digitale dragers tussen 2018 en 2021 bijna verdubbeld van 21 naar 41 procent. Voor minister van Media Benjamin Dalle is het duidelijk: “FM heeft geen toekomst”. Maar wanneer wordt de FM-knop dan definitief uit gedraaid? Volgens de mediaregelgeving wordt er bij een digitaal luisterbereik van 50 procent een afschakeldatum voor de FM-frequentieband vastgelegd.

Volgens minister Dalle wordt dat wellicht een zaak voor de volgende minister van Media. Maar het is geen toeval dat er in het dossier van de landelijke FM-frequenties is geopteerd voor een termijn van vijf jaar (eventueel verlengbaar met drie jaar). “De komende minister van Media zal dan in 2027 kunnen oordelen of er kan afgeschakeld worden op 1 januari 2028. Zoniet schuift het probleem drie jaar op naar 2031 en dan is het definitief gedaan”.

Dat is alvast één van de zaken die de minister wil laten onderzoeken in een nieuwe grote studie over het Vlaamse radiolandschap. De vorige grote studie dateert nog van 2013 onder voormalig minister Ingrid Lieten. Die studie moet ook nagaan welke rol de VRT kan spelen in de versnelling van de digitalisering. In de beheersovereenkomst (2021-2026) is al afgesproken dat de VRT zal meewerken aan een studie die bekijkt of de openbare omroep eventueel versneld een radiozender volledig digitaal kan maken.

“Als in 2027 blijkt dat het te vroeg is voor een afschakeling in 2028, dan zou het een optie kunnen zijn om toch al één zender volledig digitaal te laten gaan”, zegt minister Dalle. Welke zender dat dan moet worden, is volgens Dalle een keuze van de VRT zelf. Al lijkt klassieke zender Klara daar met zijn luisterpubliek “niet geschikt voor”, meent Dalle. De vrijgekomen FM-frequentie dan eventueel doorgeven aan een private speler, is volgens Dalle “geen goed idee”. “FM is niet de toekomst van het radiolandschap”.