Wout van Aert verklaart monsterontsnapping in het geel: “Er was geen weg meer terug na verrassende koerssituatie”

Wout van Aert gaf in Longwy toe dat het niet de bedoeling was om vandaag het geel af te geven. “Ik was dat vanmorgen niet van plan om dat per se af te geven, maar de koerssituatie liep op een bepaald moment verrassend.”

De langste rit in de Tour van 2022 was er één met een erg actieve Van Aert in de hoofdrol. In de openingsfase was hij de grote roerganger in het peloton. Hij haalde enkele ontsnappingen terug en trok vervolgens zelf op avontuur, met de Deen Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) en de Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Fuglsang en Simmons moesten achtereenvolgens lossen bij een beresterke Van Aert. Onze landgenoot werd zelf uiteindelijk op 11 km van de aankomst gegrepen.

“Ik probeerde mee te zitten in een grote vlucht”, verklaart Van Aert zijn opvallende actie. “Dat was niet gemakkelijk, want je valt heel hard op in die trui. Toen ik toch een kloof kon slaan, waren we slechts met drie renners samen. Op dat moment had ik al zoveel krachten verspeeld dat het naar mijn gevoel geen weg meer terug was en dat ik het beter kon proberen. Op deze manier heb ik mooi afscheid kunnen nemen van het geel.”

“Uiteindelijk was het mission impossible”

Al deed hij dat pas nadat hij twee uur lang het peloton had gegeseld. “Ik weet dat niet. Ik denk wel dat ze hun best hebben moeten doen om terug te komen, maar bij mij deed het ook pijn. Gelukkig maar. We kregen een mooie marge (circa vier minuten, red). Het was even afwachten welke ploeg echt geloofde in de ritoverwinning en wou controleren. Toen op een gegeven moment een paar ploegen de krachten bundelden, wist ik wel dat ze ons onder controle zouden houden. De rugwind was in ons voordeel. Het was wel jammer dat Jakob Fuglsang er plots niet meer in geloofde en terug ging naar het peloton. Het zou wel een sterke kompaan zijn geweest om nog wat verder te komen, maar uiteindelijk was het mission impossible. Ik hoop dat ik met die groene trui nu een tijdje op mijn gemak ben (brede lach, red).”

In het puntenklassement is zijn voorsprong momenteel 61 punten op Fabio Jakobsen.

