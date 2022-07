Bij Jumbo-Visama vinden ze het ondanks verlies van gele trui een goede dag: “Nu is het aan UAE om de koers te controleren”

Tiesj Benoot besloot dat het een goede dag was voor Jumbo-Visma. “Zeker na de klappen die we in de kasseirit kregen”, zei de Oost-Vlaming die al blij was dat zijn kopmannen niet vielen.

“Ik draaide als derde in die bocht waar Vlasov viel. Ineens kwam dat eiland opgedoken. Matej Mohoric draaide als zot in. Ik had Jonas Vingegaard in mijn wiel. Ik hoorde ze achter mij vallen. Ik dacht eerst dat Jonas viel. Ik keek om en zag dat hij nog op de fiets zat. En dan heb ik Primoz en Jonas afgezet aan die slotklim. Normaal doe ik dat met Primoz, maar door omstandigheden zette ik nu Jonas af aan de slotrit.”

Benoot vond het niet verrassend dat Roglic meedeed na zijn val van woensdag. “Ik heb de hele dag met hem rond gereden. En hij had echt last in de start. Hij was nochtans een beetje aan het klagen. Maar dat doet hij nu eenmaal af en toe. Ik denk dat het voor ons geen slechte dag is na de klappen die we toch in de kasseirit gevangen hebben. Spijtig dat Wout slechts met twee mensen voorop was. Het was echt een zotte dag. 49 km per uur gemiddeld in een rit van meer dan tweehonderd kilometer die bijna drieduizend hoogtemeters telde...”

“Ik heb nog niet zoveel dagen meegemaakt. Maar als Wout van Aert voorop rijdt, weet je dat er gekoerst wordt. Ik denk dat we na twee uur meer dan honderd kilometer hadden. Dat kruipt niet in de kleren. We wisten dat het echt een gevecht zou zijn om de juiste vlucht te hebben en dat het voor ons zeer moeilijk was om de groep te controleren. We wilden niet dat we de hele dag achter een groep van twintig mannen moesten rijden. Het ideale scenario was een groep met Wout voorop. Spijtig genoeg waren er slechts twee mee. Het was echt een straf nummer wat Wout opvoerde. Alleen de jongens die in dit peloton zaten, weten hoe hard het vandaag was. Het is nu aan UAE Team Emirates om de koers te controleren.”

Wynants: “Gegokt en verloren”

Ploegleider Maarten Wynants legde het plan van Jumbo-Visma kort en krachtig uit. “Het was de bedoeling om Wout van Aert weg te sturen in een grote groep, van een man of twintig”, aldus de ploegleider die de positief geteste Merijn Zeeman vervangt. “Uiteindelijk waren ze met drie, wat te weinig was natuurlijk, maar op den duur ben zo ver weg dat het moeilijk is om nog terug te draaien. Hij heeft dan besloten om er vol voor te gaan. Het is dan jammer dat Fuglsang er eerder de stekker uittrekt. Dat is wel iemand die je dan mist in de finale. Dus, gegokt en verloren.”

“Dat Wout een kans op een ritzege mist? Ja, maar wij gingen sowieso niet rijden. Als Wout niet mee was, dan was de ontsnapping voorop gebleven. Het was altijd aan ons alleen geweest als er een standaardkopgroep weg was gereden. We wilden niet de hele dag achtervolgen.”

“Nu hebben andere teams gereden omdat ze dachten te winnen en dan wint Pogacar, dat is koers. Een tegenvallende dag? Nogmaals: we gingen het geel niet verdedigen. Tenzij Wout voorop geraakte, spijtig genoeg was dat nu dus slechts met drie man. Achteraan hebben Primoz (Roglic, red.) en Jonas (Vingegaard, red.) na de pech van gisteren goed teruggevochten en zaten ze waar ze moesten zitten. Het was ook niet meteen de bedoeling om UAE te laten controleren of zo. Primoz heeft ook nog aangevallen in de laatste kilometer. Dat gaat hij niet doen als hij zich niet goed voelt, na zo’n dag als gisteren. Het feit dat hij er zit en ervoor gaat, dat is een positief signaal. Maar hij heeft wel last, natuurlijk. Vooral boven de schouder is er wat beperkte mobiliteit. Ik had hem al gezegd van als je moet juichen, doe het dan met de andere arm (lacht).”

Jonas Vingegaard: “Pogacar is nu eenmaal explosiever op zo’n finish”

Jonas Vingegaard sprak dezelfde taal als ploegleider Maarten Wynants: “We wilden Wout in de ontsnapping van de dag te krijgen zodat we in de groep niet moesten werken. Dat was perfect. Alleen was de groep wat te klein. Voor hetzelfde geld was hij in een ontsnapping met tien op stap, en zagen we ze niet meer terug. Hij deed een fantastische job. Hij wipte misschien wel honderd keer mee vandaag. En daarna vermoordde hij op zijn eentje heel wat helpers van de andere teams. Hij was ongelooflijk sterk.”

Vingegaard ging niet mee in het verhaal dat Wout misschien iets te gulzig met zijn krachten omspringt. “Dat geloof ik niet hoor. We hebben echt wel een heel sterke ploeg. Ook voor de bergen. Sepp (Kuss) en Stevie (Kruijswijk) zullen er ook zijn”, aldus Vingegaard die in Longwy zag hoe Pogacar won en het geel nam. “Persoonlijk denk ik dat de lange klimpartijen me beter liggen. Tadej was vandaag sterk. Hij wou de etappe. Hij is een beetje explosiever dan mij. Dan is het ook normaal dat hij op zo’n finish als vandaag iets beter was. Laat ons hopen dat hoe langer er geklommen moet worden, hoe beter het voor mij is”, aldus de Deen van Jumbo-Visma die aan La Super Planche des Belles Filles begint met een achterstand van 31 seconden op de Sloveense heerser van de voorbije twee jaren.