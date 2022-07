Tongenaar dringt ’s nachts meisjesinternaat binnen om ex te zoeken: “Ik verveelde me”

Een 30-jarige Tongenaar riskeert geïnterneerd te worden omdat hij binnendrong in de meisjeskamers van een internaat uit Tongeren. De man was onder invloed van drugs.

De feiten vonden plaats in de nacht van 10 op 11 juni, rond 3 uur. Toen de man, onder invloed van heel wat drugs, ronddoolde in de Tongerse straten passeerde hij per toeval het internaat. Hij besloot het gebouw binnen te gaan op zoek naar zijn ex. “Ik deed het niet om die meisjes te zien. Ik dacht zelfs dat het pand leegstond”, zo vertelde hij donderdag voor de Tongerse rechter. “Ik had drugs gebruikt, ik hing wat rond en ik verveelde me. Ik ben toen binnen gaan kijken en ik zag licht branden. Ik kan het me maar vaag herinneren want ik was compleet van de wereld”, zo gaf hij toe. “Ik ben twee kamers binnengelopen en ik heb wat tegen die meisjes gepraat. Ze begonnen te schreeuwen en een begeleider riep dat ik moest maken dat ik wegkwam. Ik ben dus gewoon weggewandeld en ik ben buiten op de trap gaan zitten omdat ik besefte dat ik fout bezig was.”

Volgens de advocaat van de burgerlijke partijen, zoals de meisjes die lastiggevallen werden door de man en de scholengroep zelf, was het geen toeval dat de man in het gebouw rondliep. “Hij is via de schuifdeuren binnengegaan, maar na 10 uur zijn die gesloten. Hij moet dus vroeger binnengegaan zijn om zich dan te verstoppen”, zo klonk de theorie van de burgerlijke partij. Zij vragen een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

Internering

De man geeft toe dat hij kampt met een zware drugsverslaving. “Die is begonnen in 2019, toen mijn ex-vrouw me verlaten heeft. We hebben vier kinderen samen. Ik ben ondertussen ook ontslagen op mijn werk en ik woon alleen.” Ondertussen zou de man zich wel hebben laten opnemen om van zijn verslaving af te raken. “Maar het is nog enorm moeilijk”, zo stelde hij.

Volgens de procureur heeft de man schuldinzicht. “Maar om te zien of de man niet lijdt aan een psychisch probleem, vraag ik de aanstelling van een deskundige”, zo sprak de aanklager. Als blijkt dat de man daardoor niet toerekeningsvatbaar verklaard kan worden, riskeert hij geïnterneerd worden.

De advocaat van de man, meester Tom Van Overbeke, vindt dit geen goed idee. “Ik ben geen voorstander van de internering omdat die man hulp nodig heeft. Daarom vraag ik een straf met probatie-uitstel.”

Vonnis volgt op 11 augustus.