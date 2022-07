Jongeman gefilmd die zijn gevoeg doet op markt: “Dit is wansmakelijk en totaal ongepast”

De man deed zijn gevoeg op het marktplein in Izegem. — © Google Streetview

Izegem

De politie heeft een jongeman geïdentificeerd die zondagmorgen in het centrum van Izegem zijn gevoeg deed. De jongeman mag zich aan een GAS-boete of een alternatieve straf verwachten. “Dit is wansmakelijk en totaal ongepast.”