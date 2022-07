Vijf nieuwe fictiereeksen in de maak voor VRT NU

We gidsen je er in sneltempo door. Uw Rider is Onderweg is een comedyreeks over een groepje bijzondere fietskoeriers. In Onze Wolk volgen we een koppel dat hun eerste kindje krijgt, in Girls Don’t Cry een journaliste met een quarterlife crisis. Broke is dan weer een surrealistisch verhaal over een mysterieus hotel en Negen Feestjes voor de Kater draait rond een hechte vriendschap.

De vijf reeksen bevinden zich nog in een erg pril stadium. Twee projecten kregen al productiesteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en bereiden hun opnames voor. Drie andere projecten kregen ontwikkelingssteun en worden nog verder uitgewerkt. Wanneer de reeksen uiteindelijk op VRT NU – tegen dan VRT MAX – zullen belanden, is nog niet geweten.