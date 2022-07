Opnieuw tot 35 graden verwacht: “Wie nog een koele avond wil, moet nú profiteren”

Het wordt geleidelijk aan warmer, met volgende week maximumtemperaturen tot maar liefst 35 graden. “Woensdag is er mogelijk een terugval, maar over het algemeen zullen we de hele week boven de 25 graden zitten”, zegt weerman Frank Deboosere.

Hoelang die periode zal duren, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar voor wie van koelte houdt, heeft Deboosere geen goed nieuws: “Het wordt erg warm. Na het dipje van woensdag verwachten we dat de temperaturen opnieuw zullen oplopen. Ook ’s nachts zal de temperatuur hoog blijven. In grote steden verwachten we dat de temperatuur het moeilijk zal hebben om onder de 20 graden te geraken. En naarmate we het einde van de week bereiken, gaan we ’s nachts richting minima tussen de 20 en de 24 graden”.

Wie van koele avonden houdt, raadt Deboosere aan om komende twee dagen nog even te genieten. “Want nadien wordt het puffen en zweten”.

Alarmfase

Van een echte hittegolf is er echter voorlopig nog geen sprake. Enkele Amerikaanse weermodellen voorspelden eerder zo’n 44 graden op de thermometers in de Benelux, maar die voorspellingen werden intussen al bijgesteld. “Als we boven de 30 of 35 graden komen, zullen er een aantal kleurencodes verschijnen, maar voorlopig gaan we ervan uit dat het gewoon om warm zomerweer zal gaan. We gaan zweten, maar van een alarmfase is er nog geen sprake.”

Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt. Of het ook echt zo warm wordt, is nog even afwachten geblazen.

Dat het de komende dagen warm wordt, heeft volgens Deboosere niet te maken met één of ander vreemd meteorologisch fenomeen: “Het gaat deze keer - in tegenstelling met de warmte van een tijdje geleden - niet over een transport van warme lucht. Het gaat nu over warme, droge lucht die vanuit het land komt en over het feit dat er veel zon zal zijn. Het is dus gewoon zomer.”