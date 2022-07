Zelfs Tadej Pogacar is onder de indruk: “Ik dacht dat Wout tot het einde zou gaan, je kunt niet geloven hoe gelukkig ik ben”

Tadej Pogacar heeft donderdag de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De 23-jarige Sloveen haalde het na 219,9 km, met start in ons land in Binche en aankomst in het Franse Longwy. “Elke keer dat ik win, is het nog beter”, stelde de dagwinnaar en de nieuwe geletruidrager. “Ik had dit niet verwacht. Ik dacht dat Wout tot het einde zou gaan.”

“Vandaag waren de eerste twee uur zo gek”, aldus Pogacar. “De sterkste kerels zaten uiteindelijk in de vlucht van de dag. In het peloton werkten verschillende ploegen samen, maar ik dacht lang dat Wout gewoon alleen zou binnenkomen. Uiteindelijk was het peloton sterker en zo kwamen we naar de hellingen op het einde. Mijn team deed het ongelooflijk goed. De jongens brachten me op het einde in de perfecte positie. Ja, je kunt niet geloven hoe gelukkig ik ben.”

Pogacar vond het niet meteen een pure sprint en zocht daar de reden waarom hij ‘spelenderwijze’ sneller was dan Michael Matthews. “De laatste twee klimmen reden we echt hard. In het rood. Het was ongelooflijk hard rijden naar de ultieme klim. Met de nodige hectiek. Alles erop en eraan. Ik had de juiste benen om op het einde te versnellen.”

Pogacar stapte dan naar het podium om het geel te erven, maar in Longwy was het hem eigenlijk daarom niet te doen. “Dat is niet belangrijk. Het had me niets kunnen schelen indien ik dat geel vandaag niet had. Ik ben in de eerste plaats heel blij dat ik hier won. Al de rest is maar bonus. We gaan over het geel de volgende dagen nadenken.”

“Hopelijk heb ik op La Planche dezelfde benen”

“Eigenlijk had ik er zelf geen goed oog in vandaag. Het was de ploeg die meer vertrouwen in mij had. Ze reden verschrikkelijk hard om Wout terug te pakken. Ze zeiden dat het een goede dag kon worden voor mij en dat ik het kon afmaken. Ze brachten me bijna tot op de lijn. Dus had ik geen andere keuze dan hun werk, al hun opofferingen voor mij, ook in een zege om te zetten.”

Pogacar verwacht morgen in de etappe naar la Super Planche des Belles Filles ook weer vuurwerk. “Ik denk het toch. Het is een van die klimpartijen waarbij je waarschijnlijk van beneden tot boven full gas moet gaan. Je moet niet te veel rekenen, maar anderzijds kan je daar op de Planche ook heel snel ontploffen. Deze col kent enkele super super steile stroken. Het is goed dat ik die klim van de klimtijdrit van twee jaar geleden ken tot ongeveer één kilometer van het einde, want daar begint de gravelzone. Ik hoop dat ik even goede benen heb als de voorbije dagen. Ik verwacht niet dat die gravel veel verschil zal maken. Het gaat niet over techniek. Je moet er alleen over waken om niet lek te rijden. Wie over de beste klimbenen beschikt, zal als eerste de top bereiken. Zo simpel is het”, besloot de tweevoudige ex-Tourwinnaar, die na zes ritten opnieuw helemaal bovenin staat. (hc)