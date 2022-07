Tom Pidcock vat kort en krachtig samen wat het Tourpeloton van Wout van Aert denkt: “Hij zet ons allemaal voor schut”

Wout van Aert ging als geletruidrager vol in de aanval in de zesde etappe van de Tour. De laatste 30 kilometer reed hij solo en pas op zo’n 11 kilometer van de streep werd hij gegrepen. Het leverde hem dik verdiend de prijs voor de strijdlust op.

“Hij heeft wel ballen, niet?” aldus Tom Pidcock na de finish. Van Aert had de Brit van Ineos in het begin van de etappe aangemaand om mee in de ontsnapping te gaan, maar hij kreeg uiteindelijk enkel Jakob Fuglsang en Quinn Simmons mee. “Ik weet niet echt wat ik nog kan zeggen. Hij zet ons allemaal voor schut.”

Van Aert kreeg na de finish meteen felicitaties van Mauro Gianetti, de ploegbaas van UAE Team Emirates en Tadej Pogacar. “De sterkste renner ging mee in de vlucht van de dag na een heel zware aanvangsfase. Ik dacht dat hij tot het einde zou gaan”, stelde die laatste nadat hij de rit had gewonnen. “Niemand is eigenlijk nog verrast als Van Aert iets doet”, zei ploegmakker Brandon McNulty ook nog over onze landgenoot.

Al was er ook wat kritiek, meer bepaald van Dylan van Baarle. “Ik snap dat Van Aert in de ontsnapping wil zitten zodat Jumbo-Visma niet op kop hoet te rijden, maar om dan met drie te gaan... Dat is misschien een beetje overmoedig. Als je met zijn drieën op kop rijdt met nog 120 kilometer te gaan, lijkt dat zelfmoord. Hij heeft het lang volgehouden”, aldus de renner van Ineos.