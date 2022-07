Lectrr, die u kent van zijn cartoons, werkt momenteel aan een fictieserie voor VTM GO. Eentje met zombies, maar denk vooral niet aan ‘The Walking Dead’. “We houden het luchtig.” — © rr

Verandering van spijs doet eten. En dus pent cartoonist Steven Degryse (43), alias Lectrr, momenteel zijn eerste fictieserie. ‘Trizombie’, dat gemaakt wordt voor VTM GO, sluit aan in een steeds langer wordend rijtje atypische Vlaamse fictie. Want, zoals de titel doet vermoeden, speelt het verhaal zich af tijdens een zombieplaag.