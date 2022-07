Onze tv-tips: een tijdreiziger, muzikale iconen, en een vergeten stuk geschiedenis

About Time

Een, vr, 22.40u

Tim Lake ontdekt dat hij kan tijdreizen. Maar alleen reizen naar gebeurtenissen in eigen leven zijn mogelijk. Een gave die Tim, een verlegen, onhandige roodharige slungel, besluit aan te wenden om een vriendin te zoeken. Voor deze romantische komedie tekent Richard Curtis, die vaak samenwerkte met Rowan Atkinson voor tv-projecten zoals Mr. Bean.

Mystères d’Archives

Canvas, vr, 20.25u

De makers van deze historische reeks zoeken naar onthullende achtergrondinfo, nieuwe invalshoeken of nooit eerder getoonde archiefbeelden die nieuw licht werpen op de gebeurtenis. De aflevering gaat over het bezoek van Jane Fonda en Joan Baez, twee geëngageerde Amerikaanse beroemdheden aan Hanoi terwijl de oorlog in Vietnam erger aan het worden is.

North Sea Jazz 2022

NPO 2, vr, 23.15u

Dit weekend is concerttempel Ahoy in Rotterdam opnieuw het decor voor het jaarlijkse muziekfeest North Sea Jazz. Je krijgt de hoogtepunten van alle artiesten te zien. Op deze openingsdag is het alvast genieten van de Amerikaanse legende Diana Ross. Later in het weekend krijg je ook onder meer Alicia Keys, Nile Rodgers en Michael Kiwanuka te zien en horen. (tove)