Meerderheid spoort regering aan om werk te maken van fiscale hervorming

Verschillende meerderheidsfracties hebben premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem donderdag aangemaand om dringend werk te maken van een brede fiscale hervorming. “Het is tijd om te regeren premier, anders is deze regering geen haar beter dan de vorige onder leiding van MR en N-VA.”

Professor Mark Delanote (UGent) stelde dinsdag zijn langverwachte visienota over de fiscale hervorming voor. Die moet inspiratie bieden voor de blauwdruk die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voorbereidt en stelt onder meer voor de lasten op arbeid te verlagen, om een algemene vermogenswinstbelasting uit te werken en om alle vormen van inkomen uit activiteit op dezelfde manier te belasten, waardoor op termijn stelsels als maaltijdcheques of het fiscale voordeel op bedrijfswagens zouden verdwijnen.

De nota was amper voorgesteld of MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez schoot het werkstuk al af. Ook zijn Open VLD-collega Egbert Lachaert reageerde onderkoeld, en noemde de nota “een catalogus van waar je geld kan halen”.

De visienota was donderdagmiddag onderwerp van debat tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. Verschillende parlementsleden van de meerderheid riepen premier Alexander De Croo en minister Van Peteghem op om dringend aan het werk te gaan met de tekst en een brede fiscale hervorming uit te stippelen.

Professor Mark Delanote stelde de visienota op. — © Dieter Telemans

‘Bla bla’ en ‘boem boem’

Vooral aan de linkerkant van het spectrum kan de visienota op veel bijval rekenen. “Onze grootste zorg is dat de blauwdruk geen vrijblijvend document wordt”, zei Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke, die pleitte voor een duidelijke lastenverlaging op arbeid. “Het is tijd om te regeren premier, anders is deze regering geen haar beter dan de vorige onder leiding van MR en N-VA.”

Eenzelfde boodschap bij Groen-Ecolo: “De tijd van ‘bla bla’ is voorbij, tijd voor ‘boem boem’“, zei Dieter Van Besien. Gilles Vanden Burre vond de tijd voor debatten en expertengroepen “gepasseerd”.

Uit liberale hoek klonk donderdagmiddag dan toch enige lof voor het rapport van professor Delanote en co. “Het werk is geen bijbel of pamflet, maar verdient appreciatie. Als partij die haar verantwoordelijkheid neemt, staan wij open voor dat debat”, zei Open VLD-Kamerlid Christian Leysen, die opmerkte dat de fiscale hervorming “meer verdient dan Twitterquotes.” Marie Christine Marghem (MR) gaf aan dat er nog reflectie nodig is, maar “die hoeft geen 15 jaar te duren”. “De koopkracht van onze burgers wacht niet.”

Open van geest

Van Peteghem benadrukte in zijn antwoord dat hij werkt aan de blauwdruk, en dat hij die “spoedig” zal voorstellen aan het parlement. “We zullen allemaal uit onze loopgraven moeten komen en onze blik op de toekomst richten.” Zijn partijgenoot Koen Geens maande Van Peteghem aan om verder te werken. “De honden blaffen en de karavaan trekt voorbij. Ga vooral door”, klonk het.

Premier Alexander De Croo merkte op dat het de taak is van politici om, als experten met een rapport komen, “open van geest te zijn om die voorstellen op zijn minst te bekijken”. “Ik verwacht dat van iedereen die lid is van mijn regering.” De premier had het specifieker over het expertenrapport over de koopkracht. Ook dat schoot Bouchez nagenoeg meteen af op Twitter.