Gewoon los uit het wiel gereden: Wout van Aert lost medevluchter Quinn Simmons zonder dat hij het door heeft

Wout van Aert doet wat hij wil in de Tour. De geletruidrager ging vol in de aanval in de zesde etappe en kreeg twee kompanen mee: Jakob Fuglsang en Quinn Simmons. Die eerste gaf er na ruim 65 kilometer al de brui aan, die tweede kon met nog 30 kilometer te gaan niet meer volgen op een stukje vals plat. Van Aert leek niet door te hebben dat hij plots solo ging...