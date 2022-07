Dronebeelden tonen Stadscampus na brand: “Oorzaak brand onduidelijk, roofingwerken waren al uur afgerond”

De hoofdaannemer van de renovatiewerken aan het dak van de Stadscampus tast in het duister over de oorzaak van de grote brand woensdag. Volgens de eerste berichten was die brand ontstaan tijdens roofingwerken, maar volgens de zaakvoerder waren die werken al zeker een uur afgerond. De lichtgewonde arbeider heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten.

De renovatiewerken aan het dak van de Stadscampus worden uitgevoerd door een gespecialiseerd dakwerkersbedrijf uit Ninove met al meer dan 200 jaar ervaring. Het eerste deel van de werken, het vervangen van de natuurleien op het schuine dak van blok B, lag al enkele weken stil. Een onderaanneming van het bedrijf nam de roofingwerken op het platte dak voor hun rekening.

“Wij waren woensdag zelf niet aan het werk op de werf, maar mijn werfleider was wel aanwezig. Volgens mijn informatie waren de roofingwerken van de onderaannemer al een uur afgerond toen de brand is uitgebroken”, zegt de zaakvoerder, die als hoofdaannemer de vernieuwing van het dak overziet. “De oorzaak van de brand is dan ook nog steeds onduidelijk, ook een kortsluiting behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Het onderzoek van het parket zal meer duidelijkheid moeten verschaffen.”

De zaakvoerder was donderdag zelf aanwezig in Antwerpen om samen met enkele werknemers de werf verder te beveiligen. “Als hoofdaannemer is het onze verantwoordelijkheid om alles af te ronden en loshangende zaken op de werf af te schermen. We zorgen er ook voor dat het stilstaande bluswater zo goed mogelijk wordt opgeruimd”, zegt hij.

De materiële schade aan de Stadscampus is natuurlijk enorm. “Maar het allerbelangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt”, stelt hij. “Een van de dakwerkers werd woensdag naar het ziekenhuis gebracht, niet omdat hij brandwonden had opgelopen maar door CO-intoxicatie. De man heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten”, aldus de man.