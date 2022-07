“Noten bewaar ik in de koelkast, zeker als het warm is. En ook mijn theeblaadjes”

Wat ligt er altijd in de koelkast van Sandra Bekkari? Ananas. “Ik eet al jaren een schijf verse ananas in de ochtend. Is de ananas op, dan start de ochtend minder goed”, lacht Sandra. De gezonde levensstijl van de auteur van kookboekenreeksen weerspiegelt zich in haar koelkast: veel lokaal fruit, groenten, lekkere smaakmakers, en wist je dat je noten ook beter in de koelkast bewaart?