Afgelopen weekend nog betrokken in horrorcrash, Formule 1-coureur Zhou nu alweer fit verklaard in Oostenrijk

De Chinees crashte afgelopen zondag op Silverstone en werd in zijn Alfa Romeo zelfs over de bandenstapel heen gelanceerd. Wonderwel kwam Zhou er zonder kleerscheuren vanaf. Hij hoefde ook niet naar het ziekenhuis, het bleef op het circuit bij een bezoekje aan het medical centre.Alex Albon (Williams) moest na zijn crash in de eerste ronde op Silverstone uit voorzorg wel naar het ziekenhuis in Coventry, maar werd die avond weer ontslagen.

