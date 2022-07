Elon Musk na twee- en drieling opnieuw papa van een tweeling: toeval of niet?

De Zuid-Afrikaanse topondernemer Elon Musk is druk bezig om de wereldpopulatie te doen toenemen. De miljardair heeft momenteel negen kinderen: een tweeling, een drieling, twee baby’s met zangeres Grimes en zopas is aan het licht gekomen dat hij in 2021 nog een tweeling verwelkomde met een topmanager van zijn bedrijf. Zoveel meerlingen met verschillende partners, kan dat toeval zijn? Of is Elon Musk ook een soort genie in bed?

Dat Elon Musk (51) veel kinderen heeft rondlopen is alvast géén toeval. Dat zei hij in december 2021 zelf in een interview met The wall street journal. In tegenstelling tot wat iedereen denkt, is er volgens hem te weinig volk op de aardbol. “Als mensen niet meer kinderen krijgen, zal de beschaving afbrokkelen. Let op mijn woorden”, klonk het letterlijk … dus doet hij zelf een aardige duit in het zakje.

We zetten het graag even op een rij. Musk verwelkomde in 2004 tweeling Xavier en Griffin. Twee jaar later volgde een drieling: Kai, Saxon en Damian. Deze vijf zonen werden verwekt via IVF en deelt hij met zijn eerste vrouw Jennifer Justine Wilson, een Canadese schrijfster die hij leerde kennen op de Queen’s University in Ontario, Canada. In 2020 kwam daar nog een zoontje bij met zangeres Grimes, die luistert naar de complexe naam X AI Archangel. Een jaar later, in december 2021, verwelkomden de twee dochter Exa Dark Sideræl, kortweg Y genoemd, via een draagmoeder. Nu duikt het nieuws overal op dat Musk voor december, in november 2021, ook al opnieuw papa werd. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Shivon Zilis, manager bij zijn bedrijf Neuralink, in die maand mama is geworden van zijn tweeling van wie de namen nog niet zijn onthuld. Of dat gegeven meespeelde in de breuk tussen Musk en Grimes in maart van dit jaar is niet bekend.

Musk zijn liefdesleven buiten beschouwing gelaten, rijst de vraag hoe uitzonderlijk het is dat hij herhaaldelijk vader werd van een meerling. Volgens gynaecoloog Guy Verhulst is het zeker mogelijk dat koppels meerdere meerlingen krijgen samen, ook als er geen sprake zou zijn van IVF of andere fertiliteitsbehandelingen. Toch is het uiterst zeldzaam, zeker bij verschillende partners. Eén ding is zeker: het heeft weinig met de vader te maken. “Musk is een uitzonderlijk genie, maar dat zal zich niet vertalen in supersperma”, klinkt het. “De natuurlijke kans op een meerling hangt af van de eisprong van de vrouw.” De expert betwijfelt trouwens dat de ondernemer, die openlijk focust op een XXL-gezin, de natuur de vrije loop heeft gelaten. “De kans is reëel dat Zilis pilletjes heeft ingenomen om de kans op een meerling te vergroten”, zegt hij.

“Pillen zoals Clomid en Letrozol worden voorgeschreven aan vrouwen die geen eisprong hebben. Die medicijnen wekken de eisprong op en bieden vijf tot acht procent kans op meerlingen. Als het gebruik van de pillen niet nauw opgevolgd wordt en de dosis te hoog wordt, maakt de vrouw in kwestie meer follikels aan en heb je een nog grotere kans op tweelingen en zelfs drielingen”, aldus Verhulst. De gynaecoloog beklemtoont dat de pillen vrouwen met een eisprong en een hevige kinderwens niet sneller tot een zwangerschap zullen leiden, maar louter de kans op meerlingen zullen vergroten.”