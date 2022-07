Om te liften of om optisch te vergroten: boob tape is terug en zo verwijder je die plakband weer zonder pijn

Gevaarlijk diepe decolletés en topjes die het onmogelijk maken voor een beha: ze zijn talrijk in dressings van de sterren. Een beha ligt er steeds minder in, eerder een paar rolletjes fashion of boob tape. Het handige hulpmiddel is immers aan een heuse comeback bezig. Goed nieuws voor wie er ooit pijnlijke toestanden mee heeft meegemaakt, de nieuwe generatie tape is vriendelijker voor je borsten.