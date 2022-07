Johnson stapt op als partijleider, maar wil premier blijven tot er opvolger is

“Het is de wil van de partij om een nieuwe leider en dus een nieuwe premier te kiezen”. Met die woorden begon Boris Johnson donderdag zijn toespraak aan Downing Street 10. Hij benadrukte dat de zoektocht naar een nieuwe partijleider nu start, maar dat hij aanblijft tot een opvolger gevonden is. Het proces voor die verkiezing van een nieuwe leider gaat volgende week van start, gaf Johnson mee.

De grote verkiezingsoverwinning die Johnson en zijn Conservatieven in 2019 boekten, hield hem tegen om de stap naar ontslag eerder te zetten, legde hij uit. “Niet omdat ik het wilde, maar omdat ik vond dat het mijn job was, mijn plicht, mijn verplichting voor u.”

Dat bracht hem op zijn ‘greatest hits’: brexit regelen, het land door de pandemie krijgen en de snelste vaccinatiecampagne uitrollen. “Ik ben ontzettend trots op de verwezenlijkingen van mijn regering”, zei Johnson.

Maar: “als de kudde zich in beweging zet, beweegt ze”, zei Johnson over de ontwikkelingen van de voorbije dagen binnen zijn partij, waarbij meer dan 50 regeringsleden hun ontslag aankondigden. “In politiek is niemand onmisbaar.”

LEES OOK. PORTRET. Boris Johnson, de premier die eigenlijk koning wilde zijn

In de toespraak maakte hij geen verwijzing naar de vele schandalen waarin hij de voorbije maanden verwikkeld was. Wel legde hij uit dat hij zijn collega’s heeft proberen overtuigen dat het “excentriek” is om een nieuwe regering aan te stellen “als we zoveel presteren, als we zo’n groot mandaat hebben en als we slechts een paar puntjes achterliggen in de peilingen.”

De nieuwe leider zal van Johnson “zoveel steun krijgen als kan”, zei de premier tijdens een toespraak voor zijn ambtswoning.

“Vele mensen zullen opgelucht zijn, anderen zullen teleurgesteld zijn”, aldus Johnson. “Ik ben bedroefd dat ik ontslag neem.” Aan het einde van de toespraak bedankte hij het Britse volk, “voor het voorrecht dat jullie me gegeven hebben.”