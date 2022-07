Matthias Schoenaerts tussen resem sterren in nieuwe film ‘Amsterdam’: bekijk hier de eerste beelden

Dat Matthias Schoenaerts (44) een rol heeft in de nieuwe film van de Amerikaanse regisseur David O. Russel was al bekend. Nu zijn de eerste beelden gelost van ‘Amsterdam’, en daarin schittert de Belgische acteur naast de crème van Hollywood.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Christian Bale (The dark knight), Margot Robbie (The wolf of Wall Street) en John David Washington (Tenet). Verder bestaat de indrukwekkende sterrencast uit Robert De Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon en Timothy Olyphant. Zelfs popster Taylor Swift duikt op in de trailer.

Amsterdam volgt drie vrienden – een dokter, verpleegster en advocaat – die in het Amerika van de jaren 30 worden verdacht van een moord. Schoenaerts speelt een van de detectives die de zaak onderzoekt. Het scenario is deels gebaseerd op waargebeurde feiten. Regisseur David O. Russel maakte eerder furore met films als Silver linings playbook en American hustle. Met Bale, De Niro en Malek telt de cast liefst drie Oscarwinnaars. Amsterdam verschijnt op 3 november in de Belgische bioscoopzalen.(dvg)