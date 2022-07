Officieel: Frédéric Duplus (32) moet beloften Standard ervaring bijbrengen in 1B

“Duplus zal een echte meerwaarde zijn om onze jonge generatie op sleeptouw te nemen en de doelstellingen te helpen behalen”, legt Standard uit op haar website.

De verdediger was in België eerder aan de slag bij Zulte Waregem, WS Brussel, Antwerp, OH Leuven en het intussen teloorgegane Moeskroen. Bij de Henegouwers kwam hij vorig seizoen nog 21 keer in actie in 1B.

In eigen land speelde hij voor onder meer Sochaux en Racing Lens.

SL16 opent haar seizoen in 1B op zaterdag 13 augustus met een verplaatsing naar Club NXT, het beloftenteam van Club Brugge.