Franse Juliette Labous wint bergop in Giro Donne, Annemiek van Vleuten verstevigt leiderstrui

In de zesde etappe trok de Giro Donne voor het eerst het hooggebergte in. 112 kilometer na de start in Prevalle lag de aankomst bovenop de Passo del Maniva, op bijna 1.750 meter boven zeeniveau. Marianne Vos ging, ondanks twee ritzeges, niet meer van start: ze stapte af met het oog op de eerste volwaardige Ronde van Frankrijk voor vrouwen van later deze maand.

In de vlakke aanloop naar de slotklim scheurde een vlucht van veertien rensters zich af, en de 23-jarige Franse Juliette Labous bleek daar in tegenstelling tot alle andere rensters sterk genoeg om uit de greep van de klassementsrensters te blijven. Ze haalde het met 1:37 voorsprong op roze trui Van Vleuten, die na enkele tempoversnellingen pas met haar ultieme sprint een klein gaatje kon slaan op haar uitdaagsters voor eindwinst, de Spaanse Mavi Garcia en de Italiaanse Marta Cavalli.

Van Vleuten heeft in het klassement nu 31 seconden voorsprong op Garcia en 1:10 op Cavalli. De Giro Donne eindigt zondag in Padua, maar ook de komende twee dagen moet nog flink geklommen worden.

