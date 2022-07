Vier maanden oorlog: Herkenaar vangt tien Oekraïners op

De oorlog in Oekraïne blijft maar duren. Oekraïners die naar Limburg vluchtten kijken nog steeds radeloos toe, maar starten ondertussen een nieuw leven op hier bij ons. Dat is ook zo het geval voor de families Klosko en Morozova. Met tien personen verblijven ze in een vierkantshoeve in Herk-de-Stad. Ze krijgen de nodige begeleiding van een plaatselijke inwoner die hen helpt om ze zo goed mogelijk te integreren. De kinderen zijn aangesloten bij een jeugdvereniging en de families leren de Nederlandse taal. Toch hopen ze ooit weer terug te keren naar Oekraïne.