Titelverdediger Joachim Gérard voorbij 16-jarige Japanner Oda naar halve finales Wimbledon

Joachim Gérard (ITF 6) heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van Wimbledon in het enkelspel rolstoeltennis. Onze 34-jarige landgenoot versloeg op Court 15 de 16-jarige Japanner Tokito Oda (ITF 7) in twee sets: 6-4, 7-6 (7/2). De wedstrijd duurde 1 uur en 46 minuten.

Gérard is de titelverdediger op Wimbledon, vorig jaar versloeg hij in de finale de Brit Gordon Reid. In dat jaar won Gérard ook de Australian Open in het enkelspel. In de halve finales ontmoet Gérard eerste reekshoofd Shingo Kunieda of zijn eigen dubbelpartner Tom Egberink.

Samen met zijn Nederlandse dubbelpartner Egberink (ITF 9) zal Gérard, die in het dubbelspel ook zesde staat op de wereldranglijst, in de halve finales aantreden tegen de Britten Alfie Hewitt (ITF 1) en Gordon Reid (ITF 2).