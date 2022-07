Wat nu voor Boris Johnson? Hij had wat hij al als kind wilde: leider van het land zijn. Liefst als koning. Daarover vertelde hij tegen zijn moeder. Dan zou hij in een kasteel wonen en iedereen zou hem kennen. Maar de Britse troon was bezet. Dus werd Alexander maar premier. Jawel, Alexander. Zo heette hij tot zijn elfde. Toen besliste hij: Ik laat me Boris noemen, dat is sterker als merknaam.