Genk plaatst mobiele zorgunits in één dag: huurprijs tussen de 450 en 850 euro per maand

Lokale en bovenlokale overheden streven er al langer naar om ouderen zo lang als mogelijk thuis te houden in plaats van ze onder te brengen in een woonzorgcentrum. Inwonen bij kinderen of andere familieleden kan een oplossing zijn maar is niet altijd vanzelfsprekend. Mobiele zorgunits kunnen een oplossing zijn volgens Jos Aben, directeur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. “De vraag naar zorg is door de coronacrisis nog toegenomen”, zegt Aben. “Zorgwonen kan hiervoor deels een oplossing zijn. Dat betekent concreet dat één, maximaal twee zorgbehoevenden een woning kunnen delen met een ander gezin dat ondersteuning kan bieden. De mobiele zorgunit is hiervoor een uitstekende oplossing. De bewoners krijgen de zorgen die ze nodig hebben en behouden hun privacy en zelfstandigheid. De zorgunit kan in de tuin vlakbij de woning geplaatst worden.”

Kijkexemplaar

De stad Genk, de werkgroep Impact Genk en ZOG Genk zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Unities, het bedrijf dat Mobiele Zorgunits op maat uitwerkt. Om zo’n woning ook tastbaar te maken, werd een kijkexemplaar opgesteld aan de Mandana-site aan de Stalenstraat in Genk. “Standaard bestaan de zorgunits uit een slaap-, bad- en leefruimte”, zegt zaakvoerder Timmy Carlé. “Maar de inrichting is aanpasbaar aan de noodzorg. Bij een aanvraag worden de zorgunits, die kunnen gaan tot een oppervlakte van vijftig vierkante meter, in enkele weken tijd ingericht en in minder dan een dag geplaatst en aangesloten worden op de nutsvoorzieningen.” Toon Vandeurzen, schepen van Ruimte, wijst erop dat je voor het plaatsen geen omgevingsvergunning moet aanvragen. “Er is enkel een melding noodzakelijk”, zegt Vandeurzen. “De unit mag drie jaar blijven staan, een periode die verlengd kan worden met nog eens drie jaar.” Om te voldoen aan de voorwaarden moet de unit geplaatst worden in een straal van 30 meter rondom de hoofdwoning en er mogen maximaal twee mensen in wonen. De units worden niet verkocht, enkel verhuurd. De prijzen daarvan schommelen, afhankelijk van de inrichting, tussen de 450 en 850 euro per maand.

(cn)