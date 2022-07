ANALYSE. Onze wielerman: “EK wielrennen is intussen bijna 50 miljoen euro waard”

Sonny Colbrelli klopte in 2021 Remco Evenepoel in de sprint. — © Isopix

Stond Limburg nog vanaf de zijlijn toe te kijken tijdens het WK wielrennen van vorig jaar in Brugge en Leuven, dan is het in 2024 aan onze provincie om de rijke Vlaamse wielertraditie uit te dragen naar het buitenland. Aan expertise alvast geen gebrek. Limburg is al vaker het strijdtoneel geweest van internationale wielerkampioenschappen. Op de weg, in het veld, op de BMX-track… In de toekomst ongetwijfeld ook op een indoor wielerbaan.