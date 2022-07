Veel kritiek op Nicole Kidman die modeshow loopt voor Balenciaga: “Precies een robot”

Het Franse modehuis Balenciaga heeft groots uitgepakt om de nieuwste couturecollectie voor te stellen in Parijs: de catwalk liep vol beroemdheden. Op de afspraak naast professionele modellen Bella Hadid en Naomi Campbell? Kim Kardashian, Dua Lipa en Nicole Kidman. Vooral die laatste krijgt veel kritiek …

Er is volgens velen iets mis met het loopje van de 55-jarige Oscarwinnares Nicole Kidman. De Australische actrice, voor de gelegenheid in een asymmetrische, zilverkleurige jurk en zwarte handschoenen, liep volgens wel heel stijfjes over de catwalk. “Zoals een robot”, luidt de algemene conclusie op sociale media. “Ik zou zweren dat ik Nicole Kidman eerder als een mens heb zien lopen”, aldus een andere kritische fan.

“Ze is een fenomenale actrice en erg lang, maar ze loopt als een standbeeld dat net tot leven is gekomen”, gaan de vergelijkingen online verder. Iemand anders ziet de passage van Kidman en Kardashian als een toertje van mensen die net “uit hun graf zijn opgestaan”.

Ook de couture-outfit van Kidman kreeg het zwaar te verduren, want die werd dan weer vergeleken met een reddingsdeken. Toch kwam er na de show niet alleen kritiek, maar doken er ook schaarse complimentjes op. “Ik kan niet geloven dat Nicole Kidman erin geslaagd is om folie er goed uit te laten zien”, staat er.

Oordeel hieronder vooral zelf over de loopjes bij Balenciaga. Voor de beroemdheden spoel je door naar minuut elf.