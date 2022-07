Jongeren in kostuum zetten bioscoopzalen op stelten voor Minions 2-film

Als je deze week een filmbezoek aan Minions 2 plant, schrik dan niet als je een horde tieners in kostuum in de bioscoopzaal passeert. De beruchte GentleMinions hebben in de VS al bioscoopzalen veroverd. Mogen wij ze binnenkort ook hier verwachten?

Vijf jaar na de release van Despicable Me 3 heeft Universal Pictures eindelijk goed nieuws voor fans van de franchise. En of die fans van zich laten horen. Sinds de première van Minions 2 van vorige week zijn de GentleMinions een enorme trend geworden op sociale media: Groepen tieners trekken strak in pak naar de bioscoop om vervolgens aan de balie “tickets for Minions 2, please”, te bestellen. Gen-Z, de generatie jongeren de met de eerste Despicable Me-film uit 2010 opgroeide, toont maar al te graag - al dan niet ironisch - nostalgie voor de franchise door zich op te kleden voor de vertoning van de nieuwe minionfilm.

Jammer genoeg zijn niet alle bezoekers even verfijnd als hun kostuums laten uitschijnen. Verschillende Britse bioscopen lieten aan Britse nieuwszender BBC weten dat ze klachten van overlast en zelfs vandalisme ontvingen. Universal Pictures is de trend ook niet ontgaan. “Aan iedereen die in kostuum naar Minions 2 gaat: we zien je en we houden van je”, lieten ze op Twitter weten.

Gisteren ging de film ook in ons land in première. Of ook onze bioscoopzalen bestormd zullen worden door de GentleMinions, valt nog af te wachten. “De film is in Kinepolis een week geleden in avant-première gegaan”, laat woordvoerster Anneleen Van Troos weten. “Hier en daar werd wel eens een verklede bezoeker gespot, maar dat was altijd zonder incidenten. We gaan dan ook geen preventieve maatregelen nemen, maar we blijven wel waakzaam”, vertelt Van Troos.