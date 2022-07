Mathieu van der Poel moet meteen even lossen tijdens zesde etappe, Wout van Aert sleurt aan het peloton

Het gaat niet al te goed met Mathieu van der Poel. Het gaat zelfs steeds slechter. De Nederlander reed nog een prima openingstijdrit, maar liet zich nadien niet meer zien in deze Tour. Woensdag moest Van der Poel lossen toen de finale openbrak, donderdag moest hij vrijwel meteen uit het peloton lossen toen de vroege vlucht - met onder meer Wout van Aert - probeerde weg te geraken. Even later kon hij wel weer terug aansluiten.

LIVE. Volg de zesde etappe in de Tour hier op de voet!

Na de rit van woensdag heeft Van der Poel ‘voor de zekerheid’ een coronatest gedaan, maar die bleek negatief. “Dus dat is het ook niet”, vertelde Van der Poel aan het Nederlandse AD. “Maar ik maak me geen illusies voor vandaag (donderdag, red.).”

De rit van donderdag, met 220 kilometer de langste van deze Tour, was nog maar net begonnen of Van der Poel kreeg het alweer moeilijk. Samen met Guillaume Martin kon hij het peloton niet meer volgen toen de strijd om de vroege vlucht losbarstte. Even later kon hij dan wel weer aansluiten.

Het is voorlopig gissen naar de oorzaak van de mindere vorm van Van der Poel. Ook ploegmanager bij Alpecin-Deceuninck Philip Roodhooft weet niet wat er aan de hand is.

Wout van Aert toonde zich bijzonder bedrijvig in de openingsfase van de zesde etappe. Onze landgenoot versnelde keer op keer, maar kreeg zowat alles en iedereen in zijn wiel. Van Aert bleef een tijdlang aan de kop van het peloton sleuren in dienst van de ploeg.

Onze landgenoot zorgde er mee voor dat het razendsnel ging in de openingsfase: 52,53 km/h in het eerste uur. Het snelste openingsuur van deze Tour.

