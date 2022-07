AAN DE START. Mogelijkheden voor Dylan Teuns straks? “Het vlakt een beetje af op het einde, dat is in mijn nadeel”

De kasseirit is achter de rug, tijd voor een rit met een aankomst voor punchers. Kan Dylan Teuns, winnaar van de Waalse Pijl, zijn derde ritzege in de Tour pakken? Of vindt Mathieu van der Poel nu toch zijn goede benen? Lees hieronder wat de kanshebbers aan de start in het Henegouwse Binche te zeggen hebben.

Dylan Teuns: “Moeilijke beslissing of ik meega in vlucht”

“Het lastigste is op één kilometer van de finish, het vlakt een beetje af op het einde dus dat is minder in mijn voordeel”, zegt Dylan Teuns aan de start in Binche. Op papier is het wel een finale die mij ligt. Lastige aankomsten zijn altijd goed voor mij. Wat mijn plan is? Dat zal afhangen van hoe de wedstrijd verloopt. Gaat er een vlucht weg zijn, is er een ploeg die het zal controleren? Daar zal het ook van afhangen.”

Gaat Teuns misschien zelf proberen om mee te glippen? “Da’s een moeilijke beslissing, ik zal moeten bekijken hoe de koers loopt en zal tijdens de rit moeten beslissen of en wanneer ik meega.” De Tour verloopt tot dusver niet slecht voor Teuns. “Ik ben goed begonnen met de tijdrit (waarin hij tiende werd, red.). Dat heeft mij vertrouwen gegeven. De afgelopen dagen was stress, heel veel stress en ik ben blij dat ik daar zonder kleerscheuren ben uitgekomen.”

Vrijdag staat de rit met aankomst op La Planche des Belle Filles, waar Teuns in 2019 zijn eerste Tourrit won, op het programma. “Dat is een hele mooie herinnering. Daar wordt veel over gesproken, maar er is natuurlijk geen enkele zekerheid dat ik dat ga kunnen herhalen. De koers moet altijd gereden worden.”