Gezinnen die verwarmen op mazout kunnen mazoutcheque aanvragen

De cheque komt er voor gezinnen die verwarmen op mazout. Die kunnen immers niet profiteren van de btw-verlaging op aardgas die de regering heeft beslist. Voor mazout verbiedt Europa een btw-verlaging, daarom is voor een cheque gekozen. Aanvankelijk was sprake van 200 euro, maar omdat de btw-verlaging op gas werd verlengd tot eind december werd ook de waarde van de cheque opgetrokken. In totaal verwarmen bijna een miljoen gezinnen of 21 procent van de huishoudens met stookolie of mazout.

Elk gezin dat tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie of propaan in bulk koopt voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage aanvragen. Dat geldt ook voor wie in een appartement woont. De cheque kan zowel online als via een papieren formulier worden aangevraagd.

Mensen hoeven zich niet te haasten, benadrukte minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. De cheque aanvragen kan immers nog tot 10 januari 2023. Dat weerhield een duizendtal mensen niet om al donderdagochtend hun aanvraag in te dienen.