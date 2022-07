Dier doodgebeten in buurt van tennisclub: “Ook woongebied maakt deel uit van leefgebied wolven”

Bij de politie CARMA is voormiddag een melding binnengekomen van een doodgebeten dier in de buurt van tennisclub Soetebeek. Een dag eerder waren op de Weg naar Zwartberg in Meeuwen al vijf damherten doodgebeten. De daders horen vermoedelijk tot de Limburgse wolvenroedel.

Dat onbeschermde dieren een makkelijke prooi zijn voor de wolven is al langer bekend. Alle experten dringen er daarom op aan om wolfproof omheining te zetten. Zeker in het kerngebied van de wolven. “Damherten zijn prooidieren voor de wolven. Als die ergens onbeschermd rondlopen, is het zeer normaal dat die slachtoffer worden van de wolven”, zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het INBO.

Welpen

“Zoals we vorige week meldden, zijn er minstens 6 welpen. Dat is veel en die hebben allemaal eten nodig. Zelf jagen ze nog niet. Het zijn de ouderdieren en de jaarlingen die hun van voedsel proberen te voorzien. En ze zullen daarbij voor de gemakkelijkste prooi - dieren in een afgesloten weide - kiezen als ze dat kunnen. Daarom de boodschap: bescherm je kleinvee.”

Dat de wolven bij hun tochten wel eens langs huizen passeren, is volgens de specialisten normaal gedrag. “Die huizen maken deel uit van hun leefgebied. Ze kunnen die niet vermijden tijdens hun tochten.” En het zijn volgens specialisten niet altijd wolven die tussen de huizen worden gezien. “De mensen zien ook soms wolven waar het gewoon loslopende honden zijn.”