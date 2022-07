OPROEP. Reizen met caravan wordt steeds populairder, trek jij er graag op uit met je caravan?

Touring telt vandaag 15 procent meer tussenkomsten voor ongevallen met caravans dan vijf jaar geleden. “Reizen met de caravan staat synoniem voor vrijheid, maar het is belangrijk dat eigenaars rekening houden met een aantal veiligheidsvoorschriften”, benadrukt Smagghe. Zo gelden in veel landen aangepaste snelheidslimieten voor wie een caravan trekt. “In Frankrijk is 100 of 110 km/uur toegestaan op snelwegen wanneer de caravan minder dan 3,5 ton weegt. In de meeste landen geldt een limiet van 80 of 90 km/uur op de snelweg en 80 km/uur op wegen buiten de bebouwde kom.”

Correct laden

Oorzaak nummer één van ongevallen met caravans is het bekende slingereffect. “Daarom is het belangrijk dat je de caravan correct laadt. Uiteraard niet te zwaar, maar je moet bij het inladen er ook op letten dat het gewicht gelijk wordt verdeeld en zo veel mogelijk boven de as van de caravan zit.”

Een ander gevaar is het aanzuigeffect wanneer je wordt ingehaald door een vrachtwagen. “Daardoor gaat de caravan slingeren. Rij daarom zo veel mogelijk rechts. Begin je toch te slingeren? Geef dan geen gas, maar begin direct te remmen.”

