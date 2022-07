Meer Vlamingen kopen tweedehandsspullen uit financiële noodzaak

Eén op de zeven Vlamingen (14,7 procent) heeft het voorbije jaar uit financiële noodzaak tweedehandsspullen gekocht. Dat blijkt donderdag uit onderzoek bij ruim 2.000 Belgen in opdracht van onder meer De Kringwinkel en 2dehands. Een jaar geleden bedroeg het percentage aan Vlaamse kant nog 5,7 procent.

Zowat 35 procent van de Vlamingen heeft vorig jaar iets tweedehands gekocht. We doen dat vooral “omdat het goed is voor de portemonnee” (66,6 procent) en omdat we het leuk vinden om te zoeken naar spullen (41,2 procent). Vier op de tien Vlamingen kopen tweedehands uit milieu-overwegingen.

Opvallend is dat ook 14,7 procent van de Nederlandstaligen het doet uit financiële noodzaak. Ten zuiden van de taalgrens ligt het aantal nog hoger: daar geeft één op de vier mensen (26,5 procent) aan het laatste jaar tweedehandsspullen te hebben gekocht uit geldnood. In 2021 lag dat aandeel nog op 11,2 procent.

Gemiddeld gaven we het voorbije jaar 119,4 euro uit aan tweedehandsspullen. Vlamingen kochten vooral kleding (33,6 procent), boeken/strips (25,2 procent), decoratie (19,9 procent), speelgoed (18,7 procent) en meubelen (14 procent). Het zijn vooral jongeren en vrouwen die grotere tweedehandskopers blijken.

Herw!n, de koepel van de Kringwinkels, benadrukt dat het goed is dat mensen die het minder breed hebben in tijden van financiële crisis een vangnet hebben. Ze roepen mensen daarom op om tweedehandsspullen zoveel mogelijk naar de Kringwinkel te brengen.