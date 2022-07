Canadese zwemster komt met ontluisterend verhaal nadat ze WK-medaille pakte: “Nooit heb ik me meer geschaamd dan nu”

Zwemster Mary-Sophie Harvey is na het WK in Boedapest in een nachtmerrie beland. De 22-jarige Canadese zwemkampioene won met haar landgenotes brons op de 4x200 meter en ging die medaillewinst na het WK vieren, maar daar liep het mis. Ze werd gedrogeerd, kreeg een black-out en werd wakker met blauwe plekken over haar hele lichaam. Op sociale media deelt ze haar verhaal.

“Ik heb er lang over nagedacht of ik iets zou posten over het voorval of niet”, schrijft Harvey op Instagram. “Maar ik ben altijd open geweest met jullie allemaal en deze incidenten gebeuren veel te veel om stil te blijven.”

“De blauwe plekken zijn de enige herinneringen die ik heb aan de nacht dat je de kleur uit mij gehaald hebt”, opent de zwemster haar verhaal. “Op de laatste avond van het WK ben ik gedrogeerd. Op het moment zelf was ik me niet bewust van wat er in mij zat, ik herinner me alleen dat ik de volgende ochtend compleet verloren wakker werd, met de teammanager en dokter naast mijn bed.”

“Ik herinner me wel nog dat ik mijn prestaties aan het vieren was en dat ik al bezig was met de volgende uitdaging: de Commonwealth Games”, vervolgt Harvey. “Maar dan herinner ik me niets meer. Er is een gat van vier à zes uren waarvan ik me helemaal niets meer herinner. Ik heb kleine dingen gehoord van mensen, waaronder ook veroordelingen. Het enige wat ik kan zeggen: ik heb me nooit meer beschaamd gevoeld dan nu.”

Talloze blauwe plekken

De volgende dag ben ik terug naar huis gereisd en had ik een diner met mijn familie”, aldus Harvey. “Ik herinner me dat mijn moeder zei: je ziet er anders uit. Ze wist van niets, maar ik voelde dat ook. Het voelde alsof het lichaam waarin ik zat, niet meer het mijne was (en dat voelt nog steeds zo). Toen ik thuiskwam ontdekte ik talloze blauwe plekken op mijn lichaam. Mijn vrienden vertelden me achteraf dat ze mij moesten dragen omdat ik bewusteloos was, wellicht de oorzaak van mijn blauwe plekken. Hoe dan ook liet dat mij niet beter voelen.”

“Ik heb een goede vriendin gebeld van wie ik weet dat haar moeder dokter is, zodat zij me een beetje wegwijs konden maken. Ik belandde in het ziekenhuis, waar ze dokters en psychologen bij mij gezet hebben. Ze hebben mij getest en zo goed mogelijk behandeld en zeiden dat het meer gebeurt dan we denken en dat ik geluk gehad heb dat ik er vanaf kwam met een gekneusde rib en een lichte hersenschudding.”

Nog steeds bang

“Het hielp met om van bepaalde angsten af te raken, maar jammer genoeg niet van allemaal”, schrijft Harvey verder. “Jammer genoeg gebeurt dit meer dan we denken. Er is een toenemend aantal gevallen gemeld doorheen de jaren en er wordt nog steeds niet genoeg over gepraat. De bronnen zijn nog steeds heel moeilijk te vinden en het oordeel van buitenstaanders is nog steeds erg aanwezig. Ik dacht dat ik safe was en dat het mij nooit zou overkomen, zeker omdat ik omringd was door vrienden. Maar het gebeurde toch … En ik had gehoopt dat iemand me erover had geïnformeerd voor die avond.”

“Ik ben nog steeds bang als ik denk aan alles wat we nog niet weten van die avond. Ik ben nog steeds op zoek naar de ‘gelukkige Mary’ van voor die avond. Ik ben nog steeds op een bepaalde manier beschaamd over wat er gebeurd is en ik denk dat ik dat altijd zal blijven. Maar ik zal dit incident mij niet laten overnemen. Dankjewel aan alle mensen die mij geholpen hebben terwijl ik kwetsbaar was en aan al diegenen die om mij bekommerd zijn sindsdien. Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die me heeft proberen te contacteren of zag, en voelde dat er iets mis was. Ik ben nog steeds aan het leren om met alles om te gaan en mezelf opnieuw te vinden. Bedankt voor het begrip, Mary.”