Tinne Van der Straeten “werkt aan akkoord” met Engie over verlenging kerncentrales voor nationale feestdag

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hoopt voor de nationale feestdag van 21 juli een akkoord bereiken met Engie over de voorwaarden voor de levensduurverlenging van de twee kernreactoren in Doel en Tihange. Dat heeft ze donderdag aangegeven op de RTBF-radio.

“We werken in het kader van het mandaat (dat de regering haar en premier Alexander De Croo heeft gegeven, nvdr) om de regering, maar ook de parlementsleden en alle Belgen, een akkoord te presenteren dat goed is voor België”, zei Van der Straeten. “Het is onze doelstelling om niet op vakantie te vertrekken” zolang het akkoord niet is gesloten, aldus de minister, die 21 juli “een beetje de deadline” noemde.

In weerwil van de eerder geplande kernuitstap in 2025 had de regering op 18 maart besloten om de twee jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, langer open te houden. Daarover lopen nu onderhandelingen met Engie-Electrabel, de exploitant van de kerncentrales. De onderhandelingen lijken gecompliceerd. Engie had immers al meermaals aangegeven dat de termijn voor een verlenging verstreken was.