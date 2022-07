Eerste vaccins tegen apenpokkenvirus aangekomen in België

“Dankzij de snelle reactie van HERA zijn de eerste leveringen van 3.040 vaccins tegen het apenpokkenvirus aangekomen in België om de gezondheid van de Belgen te beschermen en deze epidemie te bestrijden”, zo verklaarde Kyriakides.

HERA, de nieuwe gezondheidsautoriteit van de Commissie, sloot midden juni met het Deense biotechbedrijf Bavarian Nordic een contract voor de aankoop van bijna 110.000 vaccins. Het is de eerste keer dat er met geld uit de Europese begroting vaccins zijn aangekocht die rechtstreeks gedoneerd worden aan de lidstaten.

Kyriakides is bezorgd over het toenemend aantal besmettingen met het virus: volgens de meest recente cijfers van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -Controle (ECDC) zijn intussen bijna 6.000 gevallen geregistreerd in 33 Europese landen. In België registreerde Sciensano 168 besmettingen.

Net als bij de coronavaccins worden de doses verdeeld op basis van het bevolkingsaantal van elke lidstaat die interesse in de vaccins heeft. Met de lidstaten is afgesproken dat de landen met een hoog aantal besmettingen voorrang zullen genieten bij de leveringen. Spanje ontving eind juni de eerste doses.