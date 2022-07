Agressieve winkeldief in Delhaize Hasselt meegenomen door politie

Hasselt

De politie LRH heeft donderdagvoormiddag een winkeldief in de boeien geslagen. De man was even na 9 uur op heterdaad betrapt in de Delhaize op de Luikersteenweg in Hasselt. Volgens de eerste vaststellingen probeerde hij tabak te stelen via de selfscan. Toen hij daarover werd aangesproken, stelde hij zich zeer agressief op tegenover het personeel. Meteen werd alarm geslagen.

Omdat een dikke week geleden in dezelfde supermarkt nog een werkneemster werd neergestoken door een klant, rukte de politie meteen uit met de grote middelen. De man werd meegenomen naar het politiekantoor. Vanmiddag zal de man - in aanwezigheid van zijn advocaat - worden verhoord. Het parket zal namiddag dan een beslissing nemen over wat er met de man gaat gebeuren.

