Stationstunnel en nieuwe bruggen in Diepenbeek ingehuldigd: grootste overwegenproject van het land

In Diepenbeek is vanmorgen het grootste overwegenproject van het land ingehuldigd. Infrabel heeft er zeven overwegen afgeschaft en vervangen door drie bruggen, een tunnel en een fietspad.

De werken startten begin 2020 en kostten 27 miljoen euro. Vooral bij de aanleg van de grootste brug in de Waardestraat, met een overspanning van meer dan honderd meter, was er heel wat hinder voor de omwonenden.

Hugo Leroux (Groen) kwam het feestje even verstoren met zijn opmerkingen over de toegankelijkheid van de stationstunnel. — © Serge Minten

“Heel wat mensen hebben gevloekt, ook op mij, maar het eindresultaat mag er wezen”, zegt burgemeester Rik Kriekels. Gemeenteraadslid Hugo Leroux had een punt van kritiek op de toegankelijkheid van de stationstunnel. “Een fantastische station, geweldige infrastructuur maar toegankelijk is het toch niet voor iedereen”, aldus oud-schepen Leroux bij de inhuldiging. “Ik durf de tunnels niet in- en uitstappen. De trappen zijn matig verlicht, er is geen anti slip, geen reling, er mankeert nog meer. Ik hoop dat ze dat nog oplossen.”

Wat is er gebeurd in Diepenbeek?

* Aan de Nierstraat, Waardestraat en Molenstraat zijn drie nieuwe bruggen gebouwd die toegankelijk zijn voor alle verkeer. Zowel de brug Waardestraat (100 m) als de brug Molenstraat (65 m) werden gebouwd op een stelling boven de sporen. Bij de bouw van de brug Nierstraat (16 m) werden de liggers op de landhoofden geplaatst.

* De Peperstraat is doorgetrokken naar de Waardestraat en de Industrielaan werd verplaatst. Aan de Bentstraat wordt het fietspad verlengd tot in Bilzen zodat er een vlotte fietsverbinding kan worden gecreëerd naar het centrum van Diepenbeek. Het fietspad wordt in augustus ingehuldigd.

Het nieuwe fietspad richting Bilzen wordt in augustus ingehuldigd. — © Serge Minten

* De nieuwe spoorwegbruggen aan de Waardestraat en Molenstraat zijn verbonden met de N2-gewestweg. Hierdoor ontstaat op de Industrielaan een omleiding rondom het centrum.

* Het station is ondertunneld voor voetgangers en fietsers. De treinperrons zijn verlengd en verhoogd en de onthaalinfrastructuur op de perrons volledig vernieuwd. Aan beide zijden van het station is een nieuwe fiets- en autoparking geopend.

34 miljoen voor Bilzen

Infrabel blijft niet bij de pakken zitten en zal eind dit jaar starten met de afschaffing van zeven overwegen in Bilzen. Dit najaar starten de archeologische onderzoeken en de grote infrastructuurwerken starten in het voorjaar van 2023 en zullen ongeveer 3 jaar duren. De zeven overwegen worden vervangen door vier bruggen en twee tunnels. De investering voor het overwegenproject in Bilzen wordt momenteel geraamd op 34 miljoen euro.