De Georgia Guidestones, een zes meter hoog monument in Elberton, Georgia, is volledig afgebroken nadat het dinsdagnacht opgeblazen werd. Wie het monument opblies en waarom, is voorlopig nog een raadsel. De Guidestones, die ook wel het Stonehenge van de VS genoemd werden, waren altijd al in mysterie gehuld: niemand weet wie de vier granieten panelen oprichtte.