Halve finale nog niet zeker: Rafael Nadal speelde kwartfinale Wimbldon met blessure en moet onder de scanner

Rafael Nadal is nog niet helemaal zeker of hij vrijdag kan aantreden in zijn halve finale van Wimbledon tegen het Australische woelwater Nick Kyrgios (ATP 40). De Spaanse nummer vier van de wereld wil eerst bijkomende onderzoeken ondergaan. Hij sukkelt immers met een buikspierblessure en maakte in zijn kwartfinale tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 14) een vermoeide indruk. Desondanks trok hij na een vijfsetter toch aan het langste eind: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 en 7-6 (10/4) na 4 uur en 20 minuten.

“Er is nog iets belangrijker in het leven dan Wimbledon winnen, en dat is je gezondheid. “We wachten dus even af”, bekende Nadal woensdag.

In het duel tegen Fritz leek het er na de derde set even op dat hij zou gaan opgeven. “Er is, om eerlijk te zijn, iets niet helemaal goed met mijn buikspieren”, zei hij na afloop. “Daarom sloeg ik ook op een andere manier op. Ik twijfelde er zelfs over of ik wel in staat was de wedstrijd af te maken.”

In de tweede set was hij al behandeld met ontstekingsremmers en pijnstillers. Tijdens de wedstrijd maakten zijn vader en zijn zus vanaf de tribune gebaren naar Nadal dat hij moest stoppen. “Maar aan opgeven heb ik een hekel”, sprak hij. “Daarom probeerde ik door te gaan.”

Nadal is ondanks blessureleed aan een boerenjaar bezig. Hij won eerder in 2022 ook al de Australian Open en Roland Garros. Hij zit zo intussen aan 22 grandslamtitels, een record. Op Wimbledon won hij eerder in 2008 en 2010.

Het was lang onduidelijk of de Spanjaard zou aantreden op het Londense gras, dit vanwege aan aanslepende voetblessure. Nadal lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet.

